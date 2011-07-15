Эксперт советует Украине московский опыт, как заманивать учителей в школы

Вице-президент Российской академии образования Виктор БОЛОТОВ советует Украине создавать и развивать исследовательские университеты для получения конкурентоспособных специалистов на международном рынке труда.

Об этом он сказал в интервью Институту Горшенина, опубликованном на официальном сайте украинского аналитико-исследовательского центра.

"Без исследований нельзя выйти на серьезные «хай-теки» (высокие технологии), на наукоемкое производство. Если студент не владеет «хай-теками» и не понимает про наукоемкое производство – он неконкурентоспособен. Россия вкладывает большие деньги в эти исследовательские университеты. Поэтому думаю, что Украине надо подумать о создании своих исследовательских конкурентоспособных университетов”, - сказал В.БОЛОТОВ.

Он сообщил, что в России на федеральном уровне идет дифференциация высших учебных заведений, в частности появляются федеральные университеты, а также упомянутые исследовательские университеты.

«То есть, мы начинаем оформлять то, что по жизни было давно известно. Вузы есть разные. Например, есть университет им. Т.Г. Шевченко и другой, региональный университет. По здравому смыслу понятно, что качество образования в этих двух университетах, которые формально одинаковы, будет разным. Мы начинаем эту ситуацию оформлять и фиксировать. Пока это сделано с двумя университетами на законодательном уровне. Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты стали жить как старые университеты Европы. Свои стандарты, свои дипломы и так далее», - отметил В.БОЛОТОВ.

Он сказал, что считает создание исследовательских университетов принципиально важным.

“Украина тоже могла бы это делать, потому что есть, были и будут ВУЗы, ориентированные на определенные сектора промышленности, производства. То есть, если мы говорим про Украину, если мы хотим, чтобы украинские металлурги были конкурентоспособны на международном рынке труда, то надо осуществлять вложения в университеты, которые готовят этих самых металлургов”, - отметил эксперт.

В.БОЛОТОВ также сообщил, что одну из актуальных на сегодня, в том числе и для Украины, проблему нехватки учителей в школах в Москве решили с помощью введения двойных окладов.

«Даже в регионах нет такого, чтобы у нас массово не хватало учителей. Отдельные предметы – да. Информатика мало где преподается, потому что бизнес предлагает достойные зарплаты любому понимающему в информатике. Иностранные языки – дефицитная специальность. В Москве эту проблему решили очень просто – установили двойную зарплату. Так теперь на работу в школу по этой специальности не попасть. Преподаватели из вузов – иностранцы перешли работать в школу, потому что зарплата там стала вдвое выше, чем в вузах», - сообщил В.БОЛОТОВ.

В то же время он отметил, что в РФ остается проблема омоложения учительских кадров. «Одна из проблем: пенсионеры не хотят уходить из школы. Умру, но не уйду. В этом плане молодежи идти работать некуда», - сказал В.БОЛОТОВ.