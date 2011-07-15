Табачник хочет вернуть в вузы вступительные экзамены?

Министерство образования утвердило программы по предметам для проведения внешнего независимого тестирования 2012 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Минобразования.

Такие программы утверждены по девяти предметам: украинский язык и литература, русский язык, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский), математика, история Украины, география, биология, физика и химия.

Минобразования поручило Украинскому центру оценивания качества образования при разработке тестовых заданий для проведения тестирования обеспечить соответствие тестовых заданий содержанию утвержденных программ.

Руководителям вузов при проведении экзаменов по конкурсным предметам, определенным правилами приема, было поручено обеспечить соответствие их содержания этим программам.

Как известно, в марте Минобразования сообщило о намерении выпустить пособия по внешнему тестированию в 2012 году. В этом году тестирование стартовало 2 июня и проходило до 24 июня включительно.

Украинская правда