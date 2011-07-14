СЭС назвала причину отравления детей в запорожском лагере

Причина вспышки кишечного заболевания среди детей, отдыхавших в ДОЛ «Салют» (Приморский район Запорожской области) – антисанитария на пищеблоке и несоблюдение правил личной гигиены его работниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в облСЭС.

«Основная причина вспышки - крайне неудовлетворительное соблюдение санитарно-гигиенического режима на пищеблоке. Обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки - несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока», - такие данные обнародовала сегодня 14 июля в «Заключительном донесении о эпиднеблагополучии с заболеваемостью на ОКИ в детском оздоровительном лагере «Салют» г. Приморск Запорожской области» Запорожская областная санэпидемстанция.

Согласно донесению, в результате эпидрасследования, которое проводилось проводилось специалистами облСЭС, управления здравоохранения Запорожской ОГА и районной санэпидстанции, «вероятным фактором передачи инфекции послужила капуста тушеная, которую дети употребляли на ужин 5 июля 2011 р. и в которой выделена условно-патогенная флора в эпидемически опасной дозе - Citrobakter freundii 10 5».

«Возбудитель выделен и в двух заболевших детей, у 10 работников пищеблока, в смыве на пищеблоке и в полуфабрикате ("блинчики с сыром"), которые, вероятно, были загрязнены снаружи», - поясняется в донесении.

В нем так же утверждается, что «высокая загрязненность внешней среды пищеблока, что подтверждается 43,3% отклонений, пищевых продуктов (42,8% отклонений) и разнообразие выделенной условно-патогенной флоры у больных, контактных, работников пищеблока, смывах на пищеблоке, пищевых продуктах свидетельствуют о крайне неудовлетворительном соблюдении санитарно-гигиенического режима на пищеблоке, что и привело к возникновению заболевания у детей путем употребления инфицированной пищи».

В донесении также отмечается, что «вероятным источником инфекции может быть любой из работников пищеблока, в т.ч. те, у которых выделена условно-патогенная флора», однако не исключается «факт инфицирования работников, у которых выделена УПФ, продуктами питания, которыми заразились и дети, но в дозах, не вызвали клинических проявлений заболевания».

Как сообщал УНИАН, 7 июля у детей отдыхавших в ДОЛ «Салют» появились симптомы острой кишечной инфекции (тошнота и рвота). В результате, по данным администрации лагеря 6 детей с данными симптомами и еще несколько непосредственно контактировавших с ними (разные ведомства озвучивали данные от 5 до 13 ) были госпитализированы в инфекционное отделение Приморской центральной районной больницы. На сегодняшний день, по данным облСЭС все дети, поступившие в больницу из ДОЛ «Салют» уже выписаны. СЭС так же официально обнародована информация о результатах плановой проверки лагеря за день до происшествия – сообщение о том, что 6 июля в работе пищеблока ДОЛ «Салют» был выявлен ряд нарушений.

На сегодняшний день прокуратурой в связи с массовым отравлением детей в ДОЛ «Салют» прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей по охране жизни и здоровья детей, причинившие смерть или тяжелые последствия), что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.