В Василькове возбудили дело за подделку избирательных бюллетеней
Прокурор написал экс-кандидату
Васильковский межрайонный прокурор Дмитрий ПОТОЦКИЙ возбудил уголовное дело по факту подделки не установленными лицами избирательных бюллетеней.
Об этом идет речь в письме прокурора в адрес экс-кандидата на должность городского председателя Василькова Киевской области Анатолия БОРОВИКА, копией которого располагает агентство УНИАН.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Прокурор замечает, что дело было возбуждено 4 июля после дополнительной проверки заявления А.БОРОВИКА о нарушении требований законодательства о выборах должностными лицами участковых избирательных комиссий Василькова и Васильковской городской избирательной комиссии.
Уголовное дело направлено для проведения досудебного следствия в следственный отдел Васильковского городского отдела ГУ МВД Украины в Киевской области.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2010 года А.БОРОВИК заявил, что во время пересчета голосов территориальной избирательной комиссию результаты выборов были сфальсифицированы, и с соответствующим заявлением – сообщением о преступлении - он 4 ноября обратился в Генеральную прокуратуру, областную и городскую прокуратуры, а также в СБУ.
О фальсификации результатов выборов в Василькове заявил и председатель киевского областного отделения Комитета избирателей Украины Юрий БУТ.