Порошенко купил завод в Германии

Как стало известно изданию Коммерсант-Украина, в пятницу компания Interstarch GmbH приобрела завод по производству модифицированного крахмала (крахмальной патоки) из пшеницы в немецком городе Цайц. С учетом действующих сейчас экспортных пошлин в отношении украинской продукции производство в Евросоюзе может оказаться более выгодным, отмечают аналитики.

Предприятие обошлось инвесторам в 35 млн евро, еще 3,5 млн евро компания потратит на запуск производства, запланированного на сентябрь. По словам источников, знакомых с условиями сделки, Interstarch аффилирована со структурами бизнесмена Петра Порошенко. В его пресс-службе данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. В компании "Инвестиционный Капитал Украина", участвовавшей в сделке, также не прокомментировали эту информацию.

Фактически предприятие было куплено с дисконтом – его балансовая стоимость составляет свыше 59 млн евро.

Петру Порошенко уже принадлежит один из крупнейших производителей крахмала в Украине – Днепровский крахмало-паточный комбинат.