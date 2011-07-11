В конце недели подорожает проезд в маршрутках

В Житомире с 15 июля подорожает проезд в маршрутках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета со ссылкой на соответствующее решение исполкома Житомирского горсовета.

Этим решением исполком Житомирского городского совета фактически ввел дифференцированное повышение проезда в маршрутках Житомира с 15 июля этого года. Это значит, что проезд на 25 копеек - до 1 грн. 75 копеек - повысят на тех маршрутах, где отсутствует электротранспорт.

В то же время в маршрутных такси (№№3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 37, 37-я, 45, 46, 47, 53, 53-я, 55 - УНИАН) стоимость проезда будет составлять 2,5 гривни за поездку.

В общей сложности власти Житомира принимают меры для выведения трамвайно-троллейбусного управления из убыточного состояния. По состоянию на начало июля задолженность по зарплате на предприятии «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) превысила 2 миллиона 400 тысяч гривен. Финансовое положение предприятия не улучшило недавнее повышение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях (до 1,5 грн.).

Так, уже в апреле т.г. житомиряне стали реже пользоваться троллейбусами - количество поездок значительно уменьшилось.

При этом пассажиры стали чаще пользоваться маршрутными автобусами, которые дублируют маршруты общественного транспорта и имеют одинаковую с ними стоимость.

В дирекции Житомирских ТТУ отмечают, что маршрутчики и ТТУ поставлены в неравные условия - ТТУ ежегодно перечисляет в государственный бюджет 18 миллионов гривен, тогда как частный предприниматель платит в сотни раз меньше (200 гривен в месяц за 10 маршруток - УНИАН). Кроме того, в Житомире пока не хватает троллейбусов для перевозки всего пассажиропотока в часы пик.

Для улучшения финансовой ситуации властью Житомира решен вопрос о выделении ТТУ субвенции из государственного бюджета за перевозку льготных категорий пассажиров .

Также в горсовете разработан проект: «Экономическое обоснование закупки 24 троллейбусов». Он позволит пополнить подвижной состав в Житомирском трамвайно-троллейбусном управлении, поскольку сегодня из 200 троллейбусов реально технически исправных осталось в разы меньше и не превышает 100 единиц.

В настоящее время Управлением транспорта и связи Житомирского горсовета разрабатывается новая транспортная программа, направленная на выведение из кризиса Житомирского ТТУ. В связи с чем Житомирский горисполком и вынес решение о повышении стоимости проезда в маршрутках.