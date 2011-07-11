Суд вернул "Динамо" плавательный бассейн

В Херсоне суд вернул спортобществу “Динамо” право собственности на плавательный бассейн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, решением Суворовского районного суда г. Херсона удовлетворены иск прокуратуры области о признании за Херсонской областной организацией физкультурно-спортивного общества “Динамо” права собственности на плавательный бассейн, расположенный в г. Херсоне по ул. Перекопской, 4, и истребование имущества из незаконного владения.

Кроме того, постановлением Херсонского окружного административного суда удовлетворен иск Херсонской областной организации физкультурно-спортивного общества “Динамо” к Херсонскому ГБТИ об обязательстве зарегистрировать право собственности на бассейн.

Указанный объект на основании договора № 1 от 25 сентября 1997 г., заключенного между ХОО ФСТ “Динамо” и Херсонской областной федерацией борьбы ХО ФБ “Самбо и дзюдо” о совместной деятельности по строительству бассейнового комплекса был приватизирован несколькими физическими лицами.

По факту незаконного отчуждения имущества облуправление МВД 31 мая 2009 г. возбудило уголовное дело. Также в Херсонском БТИ было проведено изъятие документов по объекту для установления факта подделки подписей на соглашении об общем владении бассейном.

Бассейн является объектом незавершенного строительства и не используется по назначению.