Янукович: рыбное хозяйство - одна из ведущих сфер экономики
12:25, 10 июля 2011Общество
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Официальное поздравление
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работникам рыбной отрасли с профессиональным праздником - Днем рыбака - и пожелал повышения конкурентоспособности отечественной рыбной продукции.
Как отмечается в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, «сегодня рыбное хозяйство является одной из ведущих сфер национальной экономики, важным промышленно-хозяйственным комплексом нашего государства».
«Убежден, присущие работникам рыбной отрасли высокий профессионализм и преданность делу станут залогом повышения конкурентоспособности отечественной рыбной продукции и обеспечения потребителей высококачественным продуктом питания», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
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