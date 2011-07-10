Янукович: рыбное хозяйство - одна из ведущих сфер экономики

Официальное поздравление

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работникам рыбной отрасли с профессиональным праздником - Днем рыбака - и пожелал повышения конкурентоспособности отечественной рыбной продукции. Как отмечается в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, «сегодня рыбное хозяйство является одной из ведущих сфер национальной экономики, важным промышленно-хозяйственным комплексом нашего государства». «Убежден, присущие работникам рыбной отрасли высокий профессионализм и преданность делу станут залогом повышения конкурентоспособности отечественной рыбной продукции и обеспечения потребителей высококачественным продуктом питания», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

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