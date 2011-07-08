В Лавре проходит собор УПЦ

В Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Трапезной палате храма преподобных Антония и Феодосия Печерских под председательством Блаженнейшего митрополита ВЛАДИМИРА начал роботу первый за последние 19 лет собор Украинской Православной Церкви Московского патриархата, передает корреспондент УНИАН.

Собор посвящен 45-летию архиерейской хиротонии Блаженнейшего митрополита ВЛАДИМИРА. Целью собора является утверждение решений и обращений со времени последнего собора, который проводился 26 июня 1992 года.

В работе собора принимают участие все архиереи и епископы УПЦ, главы Синодальных учреждений и ректоры духовных академий и семинарий УПЦ, представители Киевской Митрополии, мужских и женских ставропигийных монастырей, а также по три делегата от каждой епархии УПЦ: клирик, представитель монашества и мирянин. Всего на заседании присутствовали 228 человек.

Работа собора началась с молебна, после чего митрополит ВЛАДИМИР обратился с приветственным словом к участникам собора.

После этого была избрана редакционная комиссия собора. Управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН зачитал поздравительные адреса участникам собора от Святейшего Патриарха КИРИЛЛА и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Перед участниками Собора с докладом выступил Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит ВЛАДИМИР. Далее работа мероприятия будет проходить по установленной повестке дня.

В завершение работы будет принято Постановление Юбилейного собора Украинской Православной Церкви, с текстом которого можно было ознакомиться на официальном сайте УПЦ orthodox.org.ua.

Кроме того, сегодня в Киево-Печерской Лавре состоялся собор епископов Украинской Православной Церкви, который принял изменения к Уставу об управлении УПЦ. В частности, решено создать постоянно действующую комиссию во главе с митрополитом Донецким и Мариупольским ИЛЛАРИОНОМ по рассмотрению предложений, высказанных во время Архиерейского собора. Также участники собора обсудили вопрос относительно Высшего Церковного Совета УПЦ. Было решено изменить название этой структуры на «Координационный Совет УПЦ». Этот орган, согласно решению собора, должен действовать как совещательный орган при Предстоятеле УПЦ и координировать деятельность Синодальных отделов УПЦ. Также Собор утвердил решение о создании новых епархий Украинской Православной Церкви, а именно Джанкойской, Уманской и Днепродзеджинской.

Завтра, 9 июля, Украинская Православная Церковь молитвенно будет чествовать 45-летие архиерейской хиротонии Блаженнейшего ВЛАДИМИРА, митрополита Киевского и всей Украины. Литургия по этому поводу пройдет на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры.