Азаров подбросил Пенсионному фонду почти 30 миллионов
18:45, 08 июля 2011Общество
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Дотацию увеличити решением Кабмина
Кабинет министров Украины увеличил сумму дотации из госбюджета бюджету Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год на 28,2 млн. грн. – до 40,562 млрд. грн.
Это предусмотрено правительственным постановлением от 20 июня 2011 года №695, размещенным на сайте Кабмина.
Кроме того, данным документом Кабмин увеличил статью расходов бюджета фонда по выплате пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным программам, на 28,2 млн. грн. – до 36,048 млрд. грн.
Как сообщал УНИАН, своим постановлением от 9 июня 2011 года №643 Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда (ПФ) на 2011 год. В частности, доходная часть фонда составит 193,452 млрд. грн., расходная – 209,008 млрд. грн.
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