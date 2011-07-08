Януковича пикетирует отдельный батальон чернобыльцев

Администрацию Президента пикетируют ликвидаторы аварии на ЧАЭС, инвалиды войны, бойцы 731-го отдельного батальона специальной защиты с требованием защиты своих социальных прав.

Об этом УНИАН сообщил один из участников акции Александр ГОЛУБ.

По его данным, «на сегодняшний день из двух составов батальона в количестве 750 человек в живых осталось около 100 человек, которые являются инвалидами и имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы 1-й категории и статус инвалидов войны соответствующих групп, в зависимости от степени заболеваемости». «После неоднократных личных встреч наших представителей с руководством правительства, государства и Верховной Рады Украины пакеты социальных вопросов оставлены без рассмотрения и решения. Вследствие нарушения по отношению к нам Конституции Украины и ущемления и сужения в последнее время наших законных прав и интересов мы вынуждены были с 29 июня 2011 года начать бессрочное круглосуточно пикетирование Администрации Президента Украины”, - сказал А.ГОЛУБ.

Он отметил, что участники проводят акцию посменно в количестве 10-15 человек. Также А.ГОЛУБ сообщил, что в начале пикетирования к ним вышли представители Администрации Президента, которым было переданы требования пикетчиков.