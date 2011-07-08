Шведские хирурги впервые в мире провели операцию по трансплантации искусственной трахеи.

На искусственный орган ученые нарастили материал из стволовых клеток пациента, передает Би-Би-Си.

При такой технике для трансплантации не требуется донор и специальные медикаменты, а риск отторжения тканей минимален.

Пациентом стал 36-летний выходец из Африки, у которого диагностировали рак дыхательных путей. По словам врачей, сейчас он идет на поправку.

Искусственную трахею изготовили в медицинском исследовательском институте Лондона.

В будущем ученые планируют использовать подобную методику при пересадке искусственных артерий, сердечных клапанов и даже кожи.