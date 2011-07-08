Кабмин дает миллион на пожар в шахте

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств в размере 1 млн. 086,495 тыс. грн. на осуществление первоочередных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 21 декабря 2010 г. на обособленном подразделении "Шахта" Межиреченская ГП "Львовуголь".

Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее распоряжение принято 6 июля на заседании Кабмина.

Средства выделены из резервного фонда Государственного бюджета для осуществления первоочередных мер по локализации пожара и подготовительных работ к изъятию песчано-глинистой смеси из ствола шахты.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиреченская» возник вечером 21 декабря 2010 года. В связи с пожаром работа шахты была прекращена. На момент возгорания на аварийном участке находились 77 горняков.

Согласно предварительным заключениям специальной правительственной комиссии, причиной возгорания на шахте «Межиреченская» стало нарушение техники безопасности горных работ.

В январе 2011 г. Кабмин выделил первые 10 млн. грн. на ликвидацию последствий пожара на шахте: на первоочередные мероприятия по локализации возгорания, в частности, на работы по созданию перемычек и закупорки скипового ствола.