Чиновники Минобороны незаконно продали военный городок в Киеве

Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий служебными лицами филиала Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны Украины «Укроборонбуд», которые незаконно продали военный городок в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия).

Проверкой военной прокуратуры установлено, что служебные лица указанного строительного управления незаконно заключили от имени Министерства обороны Украины договоры с коммерческой компанией об общей застройке одного из военных городков в Киеве. На основании этих соглашений по решению Шевченковского районного суда Киева к частной фирме перешло право собственности на государственное недвижимое имущество стоимостью 10 млн. грн.