Контрабандистка нацепила 50 трусов, 20 купальников и 15 бюстгальтеров
15:58, 05 июля 2011Общество
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И еще 10 мужских маек...
Брестские пограничники в пункте пересечения границы «Мокраны» (граничащая с пунктом въезда на территорию Украины «Доманово» на Волыни) обнаружили незадекларированный товар на пассажирке иномарки «Mercedes», который двигался на выезд из Беларуси.
Об этом ЗИКу сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.
37-летняя женщина надела на себя около 50 женских трусов, 20 купальных костюмов, 10 мужских маек и 15 бюстгальтеров, чем и привлекла к себе внимание.
Нижнее белье стоимостью более 3 миллионов белорусских рублей изъяли сотрудники таможни соседнего государства.
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