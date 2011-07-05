Контрабандистка нацепила 50 трусов, 20 купальников и 15 бюстгальтеров

Брестские пограничники в пункте пересечения границы «Мокраны» (граничащая с пунктом въезда на территорию Украины «Доманово» на Волыни) обнаружили незадекларированный товар на пассажирке иномарки «Mercedes», который двигался на выезд из Беларуси.

Об этом ЗИКу сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

37-летняя женщина надела на себя около 50 женских трусов, 20 купальных костюмов, 10 мужских маек и 15 бюстгальтеров, чем и привлекла к себе внимание.

Нижнее белье стоимостью более 3 миллионов белорусских рублей изъяли сотрудники таможни соседнего государства.