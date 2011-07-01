Верят ли украинцы, что новый закон сможет победить коррупцию?

Украинцы не верят, что новый антикоррупционный закон, вступивший в силу сегодня, сможет победить коррупцию.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса «Коррупция в Украине», проведенного Институтом Горшенина.

В частности, 72,1% респондентов высказали уверенность, что новый антикоррупционный закон не поможет победить коррупцию в Украине. В обратном - в то, что новый закон победит коррупцию, верит почти каждый шестой респондент (14,8%). Затруднились ответить на вопрос 13,1% опрошенных.

Большинство украинцев (53,5%) считают, что новый антикоррупционный закон не будет способствовать искоренению коррупции по причине невыполнения в Украине законов вообще. При этом каждый четвёртый респондент (25,8%) уверен, что для борьбы с коррупцией одного только закона не достаточно. Почти треть опрошенных (32,5%) полагает, что чиновники будут саботировать выполнение данного закона, а 12,7% украинцев считают, что закон недостаточно жёсткий. Затруднились ответить на этот вопрос 12,5% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (87,0%) считает, что взяточничество в Украине тотально распространено. При этом более половины респондентов (56,3%) считают, что взяточничество «очень распространено», а треть опрошенных (30,7%) - «распространено». Почти каждый десятый украинец (9,3%) полагает, что взяточничество в Украине не распространено. Из них 7,4% полагают, что не очень распространено, а 1,9% – не распространено. Затруднились ответить на вопрос 3,7% респондентов.

Большинству граждан Украины (68,5%) приходилось давать деньги и делать подарки людям, от которых зависело решение их проблем. Лишь каждый пятый украинец (19,1%) не прибегал к подобным мерам. Затруднились ответить на этот вопрос 12,4% опрошенных.

Более половины украинских граждан (57,6%) считают наиболее эффективными мерами по борьбе с коррупцией ужесточение ответственности за коррупционные действия. Почти половина опрошенных (45,3%) к таким мерам относят реформирование судебной системы, а более трети украинцев (39,3%) – усиление контроля деятельности чиновников со стороны общества. Каждый десятый респондент (13,2%) считает эффективными мерами борьбы с коррупцией легализацию наименее социально опасных видов взяточничества («подарки» врачам, учителям и т.д.), повышение уровня самосознания граждан (11,2%) и предоставление правоохранительным органам дополнительных полномочий (8,1%). Вариант «другое» предпочли 5,7% украинцев. Почти каждый десятый респондент (9,1%) затруднился ответить на этот вопрос.

***Телефонный опрос «Коррупция в Украине» проводился Институтом Горшенина с 28 по 30 июня 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.