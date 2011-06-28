85 населенных пунктов до сих пор сидят без света
11:04, 28 июня 2011Общество
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Обесточила стихия
В Украине возобновлено электроснабжение 132 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды в предыдущие дни.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 26-28 июня в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 217 населенных пунктов в одиннадцати областях.
По состоянию на 7.00 28 июня возобновлено электроснабжение 132 населенных пунктов, осталось возобновить 85 населенных пунктов.
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