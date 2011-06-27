Подросток застрелил 11-летнего приятеля из ружья отчима

Непроизвольный выстрел в Полтаве

В Полтаве 13-летний подросток непроизвольным выстрелом из охотничьего ружья нанес огнестрельное ранение живота 11-летнему приятелю. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины. Вскоре пострадавший скончался от ранения. Охотничье ружье принадлежало отчиму подростка, было зарегистрировано. Сейчас оружие изъято, проводится проверка.

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