Подросток застрелил 11-летнего приятеля из ружья отчима
19:07, 27 июня 2011Общество
3135 0
Непроизвольный выстрел в Полтаве
В Полтаве 13-летний подросток непроизвольным выстрелом из охотничьего ружья нанес огнестрельное ранение живота 11-летнему приятелю.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Вскоре пострадавший скончался от ранения.
Охотничье ружье принадлежало отчиму подростка, было зарегистрировано.
Сейчас оружие изъято, проводится проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter