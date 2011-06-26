Захаров: в Украине никто не застрахован от истязаний

Большинство украинцев считают, что в Украине от истязаний со стороны правоохранительных органов не застрахован никто. На этом акцентировал сопредседатель Харьковской правозащитной группы (ХПЗГ), член правления Украинского хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в канун Международного дня защиты жертв истязаний правозащитник привел данные социологических исследований, которые были проведены ХПЗГ в 2009-2010 годах.

«От истязаний не застрахован никто – такой ответ дали большинство граждан, опрошенных во время общенационального социологического исследования. Хотя варианты ответов на вопрос «кто страдает от истязаний?», были разными: преступники, подозреваемые, бомжи и последний – «от истязаний не застрахован никто?». Вот на этот вариант одобрительно ответили 66% опрошенных», - сказал Е.ЗАХАРОВ.

По его словам, в 2009 году эта цифра была меньше – 61%. Также увеличилось количество людей, которые считают, что насилие в милиции распространенное явление, - за год эта цифра увеличилась на 10% и составляет 58, 8% опрошенных.

Правозащитник утверждает, что за последние полтора года ситуация с истязаниями и плохим или жестоким поведением в Украине заострилась. Он привел такие данные исследований: оценочное количество пострадавших от незаконного насилия в милиции в 2010 году составляла 780-790 тысяч.

«Это значит, что каждые 40 секунд в милиции происходит акт незаконного насилия. Известно, что в 2010 году в учреждениях милиции погиб 51 человек (в 2009 г. – 23 погибших), а на 20 июня 2011 года уже насчитываются 26 погибших», - констатировал Е.ЗАХАРОВ.

Одной из главных причин распространения в Украине истязаний правозащитник назвал ментальное восприятие – задержанный человек является виновным, и из него во что бы ни было нужно «выбить» признание в преступлении.

«Причина того, что это позорное явление, известное как истязание, существует до сих пор из-за того, что в свое время оно было узаконено. Истязания легальны еще с 1937 года. С тех пор, со времен Лаврентия Берии известны 24 средства истязания, и они переходят из поколения в поколение», - отметил Е.ЗАХАРОВ.

Также, подчеркнул правозащитник. укоренилось понятие «признание - царица доказательств», поэтому любым способом стражи порядка пытаются получить признание совершения преступления.

«На выбивании признания в совершении преступления построена вся система дознания и следствия в Украине. И это на ментальном уровне. Сотрудники милиции, которые это делают, уверены, что это обычная рутинная работа. Ведь бытует представление, если это преступник, то с ним можно делать что угодно», – сказал Е.ЗАХАРОВ.

Правозащитник подчеркивает, что далеко не всегда стражи порядка, «выбивая» признание из человека, которого они уже записали в «преступники», считают, что они ошибаются.

В то же время он отмечает, благодаря Европейскому суду по правам человека удается предпринимать первые шаги, чтобы сломать сложившуюся систему. Речь идет прежде всего об отмене нескольких приговоров о пожизненном заключении.

Так, с помощью Центра профессиональной защиты жертв истязаний, основанного ХПЗГ в 2003 году, свыше 200 человек получили квалифицированную правовую помощь. Правозащитниками было подготовлено около 150 заявлений в Европейский суд по правам человека, свыше 40 дел выиграны, свыше 30 дел находятся на стадии коммуникации с правительством Украины, остальные дела ожидают на рассмотрение.

По словам Е.ЗАХАРОВА, последующая работа неправительственных правозащитных организаций будет направлена на то, чтобы решения Европейского суда выполнялись национальными судами и правоохранительными органами.

«Надеюсь, это давление извне и изнутри на украинскую судебную систему должно привести к пониманию того, что добывать доказательства незаконным путем нет смысла, потому что все равно это будет опровергнуто и, более того, будет поставлен вопрос о наказании виновных в истязании и «выбивании» признания. Хотя понимаю, что это произойдет еще не так скоро», - отметил правозащитник.