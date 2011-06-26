В Севастополе впервые брак был зарегистрирован на украинском

В Севастополе отдел РАГС Ленинского районного отдела юстиции впервые провел регистрацию брака на государственном языке, а жених и невеста были в национальном свадебном наряде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил местный телеканал «Бриз». Представитель райотдела юстиции в интервью отметила, что в связи со спецификой региона, регистрация браков в городе проходит по большей части на русском языке. Однако, по ее словам, «регистрация брака проходит не только на русском, но и на украинском языке, как сегодня». Раньше работники РАГС уже проводили церемонию на английском языке.

Провести свадьбу в народном, нетрадиционном для Севастополя стиле, решили сами молодые. Свадебный праздничный наряд - вышивка на рубашках ручной работы белым по белому – молодые заказывали у мастерицы из Решетиловки на Полтавщине, а лен, из которого пошит наряд, - на Ровенщине, где родился новобрачный Максим МАЙОРОВ (в настоящее время он вместе с родителями живет в Севастополе).

Новобрачная Алина родилась на Хмельниччине, жила на Полтавщине, а познакомились молодые два года тому назад на Сорочинской ярмарке.

Как отметил в интервью «Бризу» новобрачный, то, что в Севастополе регистрация брака в народном стиле проходит впервые, они вообще узнали перед свадьбой, поэтому считает это событием для Севастополя.

Родители молодых активно поддержали креативную идею своих детей. Некоторые гости, присутствовавшие на церемонии регистрации, в том числе из дальнего зарубежья, также были в национальной одежде.