Скандал в Одессе: Потемкинцев меняют на Екатерину

Сегодня в полпервого ночи более полсотни неизвестных юнцов организованно напали на полтора десятка казаков Черноморского казацкого общества, которые стояли в карауле у памятника „Потемкинцам-потомки” в центре Одессы, затеяли драку и разгромили палатку, где в течение недели велся сбор подписей одесситов против демонтажа памятника военным морякам и установлению на его месте монумента российской императрице Екатерине II (одесские депутаты еще называют его памятником Основателям города).

„Учитывая подростковый возраст некоторых ночных нападающих, - сказал майор Вооруженных Сил Украины в отставке Иван ГЕРАСИМЕНКО, - мы как опытные офицеры и казацкие тренеры по физической подготовке не применяли против них боевых приемов, которые могли нанести серьезный вред здоровью. Но одного из бандитов, бросавшегося на казаков с кулаками, тренер по боевому гопаку Николай МАТВИЕНКО таки скрутил и удерживал десять минут на асфальте, пока казаки и остальные нападающие ожидали прибытия нарядов милиции Приморского РОВД Одессы. В конце концов, его передали из рук в руки двум офицерам милиции”.

Что характерно, отмечает И.ГЕРАСИМЕНКО, автомашины с силовиками прибыли как раз перед моментом столкновения, однако правоохранители не спешили останавливать драку, навязанную казакам.

По словам авторитетного казацкого атамана Сергея ГУЦАЛЮКА, выпускника истфака Одесского госуниверситета, „нападение на небольшой казацкий караул состоялось практически синхронно с прибытием к памятнику нарядов милиции и глухим блокированием ротой внутренних войск Украины всех входов-выходов на площадь, где до сих пор стоит пьедестал памятника Потемкинцам”.

Делалось все, считает С.ГУЦАЛЮК, „чтобы не допустить поддержки казаков-часовых со стороны других членов казацких обществ, вызванных по тревоге к памятнику. В дальнейшем милиция совместно с нападающими оттесняла казаков от монумента, куда пробивался 60-тонный подъемный кран и другая техника для демонтажа скульптуры. Эти противоправные действия мы, конечно, обжалуем в суде, продолжаем также ждать ответов на свои обращения от прокурорских органов, руководства Одесской облгосадминистрации и Секретариата Президента по поводу установления монумента Екатерине II на месте памятника Потемкинцам”.

Состоянием на 9 утра понедельника большая часть памятника демонтирована.

Заместитель начальника УМВД Украины в области Дмитрий ФУЧЕДЖИ, координировавший действия правоохранителей, считает силовые действия милиции и внутренних войск против Украинского казачества „законными”, поскольку правоохринители только обеспечивали выполнение решения депутатского большинства Одесского горсовета, что „предусматривает перемещение памятника Потемкинцам на другую улицу”. А представитель местной фирмы „Реставратор”, близкой к депутату горсовета Руслану ТАРПАНу (фракция „Народная оппозиция”), отказавшийся представиться, предъявил журналистам копию Разрешения председателя Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Минкультуры и туризма Николая КУЧЕРУКА на это перемещение, которое начал ночью осуществлять „Реставратор”.

Как сообщал УНИАН, активисты казацких организаций Одесской области, а также парторганизаций ПРП, НРУ УРП „Собор”, УНП, гражданского движения „Народная самооборона” и других остановили 20 июня сего года попытки строительной фирмы, близкой к депутату-миллионеру Одесского горсовета Р.ТАРПАНУ, возвести 2-метровое металлоограждение и начать демонтаж памятника «Потемкинцам – потомки» в центре города. И в ближайшее время будут всеми силами противостоять намерениям установить на этом месте монумент российской императрице Екатерине II, чего добивается проимперски настроенная группа депутатов горсовета, прежде всего представители фракции Партии регионов и „Народная оппозиция”.

«Попытки претворения в жизнь этих намерений способны разрушить межнациональное согласие в городе, - говорится в совместном обращении казацких обществ и политпартий к руководству государства и местным органам власти, - оскорбить национальные чувства украинцев, которые составляют три четверти населения Одессы, представителей других народов, ранее притесняемых царизмом. Кому собираются возвести памятник? Жестокому врагу украинской нации, который дотла разрушил украинскую государственность, устроил для евреев границы оседлости, беспощадно уничтожал крымских татар и калмыков».