В Севастополе каждый пятый наркозависимый - молодая женщина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный врач городской психиатрической больницы Георгий КАДОМЦЕВ в эфире региональной государственной телерадиокомпании.

«В Севастополе каждый пятый больной наркоманией - женщина. Причем молодая женщина. И соотношение женщин и мужчин медленно, но верно изменяется. Женщины постепенно догоняют мужчин, что вызывает нашу крайнюю обеспокоенность», - сказал он.

Также, по утверждению Г.КАДОМЦЕВА, по статистике распространения наркомании в Украине, «Севастополь находится в числе печальных лидеров: 1200 с лишним больных страдают наркоманией и состоят у нас на учете». Хотя, как добавил он, «фактически по всем позициям их должно быть в два раза больше».

Комментируя ход выполнения в городе программы лечения наркозависимых заместительной терапией метадоном, главврач отметил, что соответствующая работа по ее выполнению была проведена управлением охраны здоровья городской госадминистрации. «118 человек лечится у нас по этой программе. Учитывая, что в среднем каждый из них в год совершает как минимум по 10 преступлений, мы таким образом «профилактировали» 1300 преступлений», - сказал Г.КАДОМЦЕВ, добавив, что «метановая терапия нужна».

Как сообщалось, в феврале 2009 года Севастопольский горсовет запретил использовать объекты коммунальной собственности для реализации государственного пилотного проекта «Метадоновая терапия» и принял обращение к руководству государства и депутатам Верховной Рады и областных советов с призывом запретить использование метадона при лечении наркоманов. Начальник управления здравоохранения Севастопольской ГГА Виктор ПОЛОГОВ тогда назвал это решение абсурдным и заявил журналистам, что депутаты превысили свои полномочия.