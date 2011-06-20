Тейшейра: в Украине на визы подают много поддельных документов

В сентябре будет рассмотрен вопрос о выполнении Украиной плана действий по либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, отвечая на вопросы журналистов.

«Буквально в сентябре состоится пересмотр деятельности Украины по выполнению положений плана действий по либерализации визового режима», - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс на безвизовый режим с Украиной до проведения Евро-2012, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал: «Эти два понятия увязывать нет смысла, поскольку Евро-2012 не является частью плана действий по либерализации визового режима. Он направлен на ряд аспектов, в частности на улучшение качества контроля за границами, а также на улучшение качества документов».

При этом Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что есть достаточно серьезный процент поддельных документов, которые граждане подают для получения виз. «Евро-2012 никоим образом не стоит рассматривать, как повод для отклонений от требований по выдаче виз для украинских граждан», - добавил он.