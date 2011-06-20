Журналист заявляет о преследовании за статьи про ОБНОН

Журналист интернет-издания "Обозреватель" Анатолий ШАРИЙ утверждает, что милиция развернула против него кампанию за серию критических публикаций о деятельности Отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) и возбудила уголовное дело по факту хулиганства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"В последнее время против меня и моих коллег развернута кампания в СМИ, касающаяся расследований деятельности ОБНОН Киева и Украины... Я не могу ничего утверждать, но я оперирую тем, что к разряду совпадений отнести достаточно сложно. К примеру, в данный момент правоохранители стали активно интересоваться бизнесом моих друзей. Начинается непонятная возня вокруг людей, с которыми я общаюсь. Во-вторых, о деле, открытом по инциденту в «Макдональсе», я узнал на следующий день после публикации второй части статьи «ОБНОН плюет в лицо министра», - сказал А.ШАРИЙ.

В свою очередь начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК, комментируя сказанное, заверил, что "поводом для работы следственного отдела стали не публикации ШАРИЯ".

"Причиной возбуждения уголовного дела по факту хулиганства (ст. 296 УК Украины) стало заявление киевского частного предпринимателя гражданина Б., в которого Анатолий дважды выстрелил из травматического пистолета 1 мая возле фаст-фуда на проспекте Победы во время возникшего между ними бытового конфликта», - сказал В.ПОЛИЩУК. При этом он подчеркнул, что оно было возбуждено еще 5 мая, задолго до публикации журналиста о деятельности ОБНОН.

«Во время расследования этого дела по факту хулиганства следователь установил, что гражданин Б. со своей женой и малолетней дочерью, а также гражданин ШАРИЙ со своей женой отдыхали в ресторане быстрого питания. Там главы семей, выбирая столик, поссорились и после словесной перепалки решили «разобраться» на улице", - сказал В.ПОЛИЩУК.