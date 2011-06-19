На Яблуницком перевале почтили память воинов Карпатской Сечи

Сегодня в с. Яблуница на Яблуницком перевале Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области состоялось народное вече «Слава и честь вам, борцы за свободу!» по случаю 72-й годовщины со дня гибели и 15-й годовщины со дня перезахоронения воинов Карпатской Сечи.

В мероприятии приняли участие представители власти Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщили УНИАН в Яремчанском городском совете.

Представители двух областей, ветераны Украинской повстанческой армии, лидеры патриотических партий и организаций, общественность совместно почтили память юношей, которые одними из первых сложили свои головы в борьбе за независимость Украины.

Священники возле Памятного креста отслужили поминальную панихиду.

Участники вече возложили венки и цветы на могилу погибших.

В 1995 году на этом месте начались раскопки, и 23 июня 1996 года был перезахоронен прах 14 бойцов Карпатской Сечи, которые погибли при переходе Яблуницкого перевала.

Справка УНИАН. 72 года назад на землях Закарпатья по инициативе Августина Волошина было провозглашено украинское независимое государство.

Карпатская Украина - официальное название автономной украинской республики в составе Чехо-Словакии в 1938-1939 годах и украинского независимого государства на Закарпатье в марте 1939 года. Военным органом Карпатской Украины была организация «Карпатская Сечь», начало которой припадает на ноябрь 1938 года. Ее основным заданием была защита Закарпатья от нападений венгерских и польских диверсионных отрядов. Большую роль в образовании Карпатской Сечи сыграли выходцы из Галичины, которые по заданию ОУН были направлены в Карпатскую Украину для поддержки национального движения.

В ночь на 14 марта 1939 года Венгрия, при поддержке гитлеровской Германии, начала агрессию против Карпатской Украины. С первых часов венгерского вторжения части Карпатской Сечи вели кровопролитные бои с противником по линии Ужгород-Мукачево-Берегово-Севлюш.

16 марта враг захватил Хуст, а 18 марта большая часть территории Карпатской Украины была оккупирована венгерскими войсками.

В горных районах отряды “Карпатской Сечи” продолжали борьбу с венгерскими регулярными частями до конца мая 1939 года.

В конце марта 1939 года президент республики А.Волошин и часть правительства во главе с премьером Ю.Реваем выехала через Румынию в эмиграцию.