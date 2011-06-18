Кабмин повысил ХГМИ до Морской академии

Кабинет министров Украины создал на базе Херсонского государственного морского института Херсонскую морскую академию.

Текст соответствующего распоряжения от 15 июня "Об образовании Херсонской государственной морской академии" размещен на Правительственном портале.

Как говорится в документе, цель правительственного решения - обеспечение оптимизации сети учебных заведений по подготовке морских специалистов в Херсонском регионе, совершенствование системы повышения качества подготовки морских специалистов в соответствии с требованиями международных стандартов и укреплением авторитета и конкурентоспособности высших морских учебных заведений на международной арене.

Изменение статуса высшего учебного заведения будет способствовать повышению его авторитета, как в Украине, так и за рубежом, привлечению дополнительных внебюджетных инвестиций для его развития, совершенствованию учебно-материальной базы и даст возможность повысить качество подготовки морских кадров, считают в Кабмине.

Курсанты, студенты Херсонского государственного морского института будут продолжать учебу в Херсонской государственной морской академии.

Справка УНИАН. На сегодняшний день Херсонский государственный морской институт - высшее учебное заведение, которое готовит высококвалифицированных специалистов морского и речного транспорта, осуществляет масштабную научную работу, которая обеспечивает модернизацию украинского флота и его береговой инфраструктуры на уровне мировых стандартов.