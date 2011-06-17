Прокурору поручили назвать, с чьей головы гниет рыба

Прокуратура Ровно возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками коммунального предприятия «Ровенский городской трест зеленого хозяйства», что привело к массовой гибели рыбы в реке Устя, которая протекает через центральную часть города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Кроме того, завершила работу специальная комиссия по расследованию причин гибели рыбы, в которую входили работники горсовета, управления госветмедицины, рыбинспекции и экологической инспекции в области.

По заключению комиссии, причина гибели рыбы - кислородное голодание.

Как объяснил на пресс-конференции главный специалист главной инспекции госветмедицины в области Николай МЕЛЬНИК, кислородное голодание рыбы вызвано большим количеством водорослей, загниванием мусора в воде, слабым течением воды и сильной жарой.

По его словам, количество кислорода в пробах воды составляло 2,2 миллиграмма на литр, в то время как норма - 4 мг.

Проведение досудебного следствия по этому уголовному делу поручено прокурору Ровно.

Всего, по данным прокуратуры области, в реке, протекающей через центральную частью Ровно, обнаружены погибшими 14 тыс. 220 рыб.