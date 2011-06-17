Ленину отрезали голову на Сумщине

В городе Лебедин Сумской области неизвестные злоумышленники отрезали голову памятнику Владимиру Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на председателя Сумской областной организации ВО «Свобода» Игоря МИРОШНИЧЕНКО сообщила Сумская интернет-газета «Сотня».

По словам И.МИРОШНИЧЕНКО, который является уроженцем Лебедина, за последние годы это уже третий случай уничтожения памятников Ленину в городе. Ранее был уничтожен «вождь» возле педагогического училища, а теперь – уже не первый раз – отрезали голову памятнику возле медицинского училища в самом центре города.

«Каждый раз, когда неизвестные патриоты ему отрубали бетонную голову, комунякам удавалось цеплять на ее место новую. Надеюсь, в этот раз у города хватит ума не восстанавливать символ времен тоталитаризма и московской оккупации», - отметил И.МИРОШНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года неизвестные обезглавили и сбросили с постамента памятник Ленину в г. Бурынь Сумской области.