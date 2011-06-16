Милиционер сопровождал контрабанду через границу

В Харьковской области работники Службы безопасности Украины задержали участкового милиционера Двуречанского райотдела милиции, который сегодня ночью сопровождал через границу с Россией контрабандный товар.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в правоохранительных органах, за сопровождение партии товаров, которую пытались незаконно переправить через границу, милиционер взял взятку в 2,4 тыс. грн.