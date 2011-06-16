В Киеве снесут район "хрущевок"

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляет, что столичная власть еще не утвердила схему отселения жителей "хрущевок", которые будут сносится.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня 2011 года).

"Уже проработана схема отселения, но пока не могу о ней сказать — еще не утверждена. Если она получит подтверждение, значит, мы начнем реализовывать задуманное. Инвесторы уже есть", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

По его словам, снос "хрущевок" начнется с района "Нивки" - с улиц Туполева и Маршала Гречко. "Сейчас мы занимаемся этим", - добавил главный архитектор столицы.