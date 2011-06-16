Украина по решению Евросуда выплатит одесской газете 6000 евро

Европейский суд по правам человека обязал украинское государство выплатить 6000 евро одесской газете “Правое дело” и ее главному редактору Леониду ШТЕКЕЛЮ по иску, который поддержал Киевский независимый медиа-профсоюз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-профсоюза, данная газета перепечатала письмо из Интернета, автор которого утверждал, что является бывшим сотрудником СБУ в Одесской области, и сообщал о многочисленных злоупотреблениях этой службы. Кроме того, автор разоблачал людей, которые, по его словам, были членами преступных группировок. “Правое дело” сослалась на первоисточник и призвала всех заинтересованных высказаться и либо подтвердить, либо опровергнуть опубликованную информацию. Один из фигурантов публикации обратился с иском в украинский суд, который обязал Л.ШТЕКЕЛЯ и газету “Правое дело” извиниться перед истцом и взыскал с газеты и ее главного редактора 15 тысяч гривень возмещения морального ущерба.

Европейский суд по правам человека впервые относительно Украины признал, что вмешательство государства в это дело было не предусмотрено законом, отмечает КНМП.

Юрист Киевского независимого медиа-профсоюза Людмила ОПРЫШКО, которая вела это дело, считает, что такое решение Европейского суда по правам человека побуждает Украину к совершенствованию законодательства, которое предусматривало бы гарантии защиты прав журналистов при перепечатке информации из Интернета.