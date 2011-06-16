Между судом и СИЗО проложили видеосвязь

Сегодня в Ивано-Франковске презентовали открытую систему видеоконференцсвязи между Апелляционным судом Ивано-Франковской области и следственным изолятором.

Как сообщили УНИАН в Апелляционном суде, презетовала систему председатель Апелляционного суда Ивано-Франковской области Надежда СТЕФАНИВ.

По ее словам, речь идет о «проведении судебных заседаний по уголовным делам в режиме видеоконференции, по условиям которой состав суда, прокурор, а, возможно, и защитник находятся в помещении суда, а подсудимый или осужденный, который содержится под стражей, находится в помещении следственного изолятора».

«То есть, мы имеем возможность слышать, видеть тех, кто находится в следственном изоляторе, а соответствующее лицо, которое осуждено и подало апелляционную жалобу, имеет возможность видеть всех участников судебного процесса и принимать участие в судебном заседании в режиме он-лайн. Такая возможность проведения дистанционного допроса предусмотрена действующим уголовно-процессуальным законодательством и статьей 303 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - уточнила Н.СТЕФАНИВ.

«В этой программе не будут участвовать дела, по которым лицо имеет психические или физические отклонения, или наказанием за совершение преступления является пожизненное заключение, - заметила Н.СТЕФАНИВ. - В каком режиме будет происходить слушание, будет решать суд, но мнение заключенного обязательно будет учтено».

Справка УНИАН. Система видеоконференцсвязи между судом и следственным изолятором установлена в Украине впервые. Проект реализован при поддержке Международной организации по миграции и при содействии Посольства США в Украине.

В зале суда размещены две камеры и есть отдельный монитор для судей и еще один экран для лиц, находящихся в зале заседания. Комната следственного изолятора обустроена одной камерой и мониторами.