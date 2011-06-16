Руководителя «тернопольского элита-центра» взяли под стражу

Зеновия ЩЕПАНОВСКОГО, руководителя ЧП «Тернопольская фирма «Будівельник», обманувшего своих пайщиков, взяли под стражу.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил прокурор области Иван МЕЛЬНИЧУК. «После завершения следствия прокурор города обратился в суд по поводу изменения меры пресечения, и вчера вечером Зеновий ЩЕПАНОВСКИЙ был взят под стражу, сейчас он находится в следственном изоляторе», – сказал И.МЕЛЬНИЧУК.

Он заметил, что обвиняемый вчера обратился к врачам с жалобами на повышение давления и плохое самочувствие.

«Врачи оказали ему помощь. Мы также выяснили у медиков, дает ли состояние здоровья ЩЕПАНОВСКОГО возможность проводить с ним следственные действия, и врачи дали добро», – сказал прокурор области.

По его данным, З.ЩЕПАНОВСКОМУ предъявлены обвинения в правонарушениях, предусмотренных ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением), 366 ч. 2 (служебная подделка) та ст. 191 ч. 5 (присвоение имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

«Уголовное дело, возбужденное в отношении Зеновия ЩЕПАНОВСКОГО и других работников фирмы, направлено в суд. В целом, обвиняемому грозит 8-12 лет лишения свободы», – отметил И.МЕЛЬНИЧУК.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе пайщики ТФ «Будівельник» провели очередной пикет облгосадминистрации и перекрыли три дороги в городе, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Корпорацией «Укрбудинвест», в состав которой входит ТФ «Будівельник», ведется строительство 26 объектов жилищного назначения в Тернополе и населенных пунктах области, они до сих пор не сданы.

17 января 2011 года прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц «Будівельника» по ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением) и ст. 190 ч.4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавшими по делу являются 34 пайщика, которые вложили денежные средства в строительство жилищных объектов на сумму более 9 млн. грн.

По данному уголовному делу руководителю и главному бухгалтеру строительной фирмы предъявлены обвинения по ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением), ст. 191 ч.5 (присвоение имущества, злоупотребляя служебным положением), ст. 366 ч. 2 (служебная подделка).