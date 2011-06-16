Подчиненного Балоги взяли на взятке 40 тысяч
Требовал 100 тысяч
В Киеве при получении 40 тысяч гривен взятки сотрудники СБУ задержали начальника одного из управлений столичного ГУ МЧС.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-сектор Управления СБУ в г. Киеве.
Установлено, что злоумышленник требовал 100 тысяч гривен у совладельца и директора одного из частных предприятий столицы за предоставление разрешению на функционирование предприятия.
15 июня с.г. в результате спецоперации с задействованием ЦСО «А» сотрудники СБУ задержали работника МЧС во время получения им части взятки в размере 40 тысяч гривен.
По материалам Управления СБУ в г.Киеве столичной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
В Управлении СБУ в г.Киеве напоминают телефон доверия (044) 226-32-32, по которому граждане имеют возможность сообщать о фактах вымогательства и получения взяток со стороны должностных лиц и служащих государственных органов столичного региона. Телефон доверия работает круглосуточно.