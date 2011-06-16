Главный архитектор Киева: «Метроград» придется убрать

Главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляет, что в центре Киева планируется построить подземный тоннель для автомобилей.

Об этом С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил в интервью газете "Сегодня" (№ 129 от 16 июня).

"Хотелось бы реализовать идею развязки на Бессарабке. По замыслу, машины будут ехать по Крещатику от Европейской площади и Майдана, уходить в подземный уровень под Бессарабской площадью и выходить на поверхность на ул. Красноармейской за пл. Л.Толстого. "Метроград" для этого придется убирать. Второй уровень – нынешний, будет частично пешеходным. Третий – с бул. Тараса Шевченко будет эстакада к ул. Бассейной, с выходом к бул. Леси Украинки. Это позволит более-менее нормально рассредоточить транспортные потоки", - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Главный архитектор столицы также сообщил, что план реконструкции Европейской площади предполагает подземное строительство. "Проект Европейской площади также хорош. Он подразумевает строительство 4 уровней под землей от Майдана до Европейской, где будут паркинг и торговый центр. К тому же, улучшиться транспортная развязка на самой площади. Оставлять так, как есть сейчас, нельзя. Там сейчас большие пробки. Но нужен инвестор", - подчеркнул он.

По словам С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, в начале улицы Крещатик не планируется строительство высотки. "В конкурсе на ул. Крещатик, 5, проект архитектора БАБУШКИНА не выиграл, там другой победитель. Сейчас у заказчика проект не утвержден. Высотки там не будет, хотя это та точка на Крещатике, где подобное здание вполне может быть", - считает главный архитектор столицы.

Пресс-служба Киевской горгосадминистрации считает, что "в интервью главного архитектора Киева С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, опубликованном в газете "Сегодня" от 16 июня 2011 года, была некорректно представлена информация (не по вине редакции) о перспективах организации и развития транспортной сети от Майдана Независимости до пл. Льва Толстого".