Сегодня в УНИАН - Пинтосевич

Сегодня, 16 июня, в рамках Лаборатории УНИАН "Сделай себя сам" состоится мастер-класс самого востребованного в Украине тренера и эксперта по системному развитию личности и бизнеса Ицхака ПИНТОСЕВИЧА на тему: "Коммуникация и влияние".

Как отмечает И.ПИНТОСЕВИЧ, «современному человеку, чтобы быть успешным, уже недостаточно быть просто специалистом в своей области, владеть высшим образованием (а иногда и не одним), и иностранными языками. Для покорения высот бизнеса необходимо уметь донести свои мысли до сознания тех, на кого вы хотите повлиять. Ситуация публичности начинается с появлением хотя бы одного зрителя. И иногда нам сложнее и важнее убедить этого одного необходимого нам человека (начальника, партнера по бизнесу, работодателя и т.д.), чем целую группу людей. Сделать речь убедительной и добиться от слушателей желаемого – это целое искусство, в основе которого лежат Уверенность в себе, Энергия и Мотивация к Победе, и, конечно же, приемы Ораторского мастерства».

В программе мастер-класса:

1. Стили коммуникации.

2. Обучение самым влияющим приемам коммуникации.

3. Базовые приемы ораторского мастерства.

4. Как удерживать внимание аудитории.

5. Как сделать любое выступление интересным.

6. Тест на определение вашего стиля коммуникации и индивидуальные рекомендации по развитию.

Каждый участник получит в подарок книгу - бестселлер И.ПИНТОСЕВИЧА «Уверенность в себе и ораторское мастерство».

Дата: 16 июня 2011 г. Время: 19.00-21.00. Место: УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4

Подробнее о записи на мастер-класс можно узнать здесь - http://seminars.unian.net/ukr/detail/90

Справка УНИАН. И.ПИНТОСЕВИЧ – профессиональный спортсмен и спортивный тренер в прошлом. Бизнесмен, который в 26 лет управлял торговым бизнесом с оборотами в миллионы долларов.

С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме. 5 лет изучения Торы и Каббалы принесли общее понимание структуры Мироздания. Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии.

Автор книг и уникальных тренинговых программ, И.ПИНТОСЕВИЧ является синтезом культур и знаний, которые вместе не встречаются ни в одном другом месте мира. Специализация И.ПИНТОСЕВИЧА – системное развитие Личности и бизнеса, тренинги, коучинг, консалтинг. Среди его клиентов самые успешные личности и компании.