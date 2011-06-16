Сегодня в Киеве - публичные дебаты в стиле «Оксфордского клуба»

Сегодня в Киеве, в зале Национального академического драматического театра им. И.Франко, состоятся публичные дебаты на тему «Проведение больших спортивных соревнований крепит экономику страны».

Публичные дебаты организуются Фондом «Эффективное Управление» вместе с BBC World News и Intelligence Squared.

Через год Украина будет принимать у себя чемпионат УЕФА Евро-2012. Когда страна выиграла эту возможность 4 года назад, это был один из редких случаев, когда все украинские политические партии и общественные организации выразили единодушное одобрение приема игр у себя. Мы также видим, какая ожесточенная борьба идет каждый раз между городами и странами по всему миру за право проведения у себя международных чемпионатов. Однако на практике не все масштабные спортивные события оборачиваются успехом и очевидными выгодами для стран-хозяев. В мире сейчас идет активная дискуссия о том, насколько оправдан существующий ажиотаж относительно проведения такого рода мероприятий, особенно развивающимися странами. Международный опыт относительно пользы для стран-хозяев от проведения больших спортивных мероприятий неоднозначен.

Является ли ставка на большие спортивные проекты правильной стратегией для страны или можно найти лучшее применение ресурсам государства? Перевешивают ли потенциальные выгоды риски плохой подготовки?

Вопрос плюсов и минусов для стран-хозяев от проведения больших спортивных мероприятий будут обсуждать сегодня представители экспертного сообщества, международных организаций, органов центральной и местной власти, бизнеса и научные работники.

Спикерами в дебатах «Проведение больших спортивных соревнований крепит экономику страны» выступят:

Достопочтенный Лорд Питер МЕНДЕЛЬСОН - член Палаты Лордов, инициатор и куратор строительства Купола тысячелетия, Великобритания;

Лиеполло Лебоханг ПХЕКО – общественный деятель, директор по вопросам политики и внешних связей торговой ассоциации The Trade Collective, ЮАР;

Мани Шанкар АЙЯР - министр по вопросам молодежи и спорта 2006-2009 годов, член Верхней палаты Парламента, Индия;

Маркиян ЛУБКИВСКИЙ - директор Турнира УЕФА Евро-2012 в Украине.

Начало дебатов – в 19.00.

Публичные дебаты будут транслироваться крупнейшей международной телекомпанией ВВС World News.

Как сообщал УНИАН, проект публичных дебатов направлен на повышение информированности граждан Украины о важнейших экономических заданиях, которые стоят перед страной, и формировании культуры ведения конструктивной и аргументированной дискуссии.

Дебаты организуются в стиле «Оксфордского клуба». Для обсуждения темы дебатов формируются две панели спикеров, которые выступают «за» и «против» предложенного тезиса. Во время первой части дебатов спикеры от двух панелей по очереди излагают ключевые аргументы в поддержку своей позиции. Далее идет сессия вопрос-ответ, во время которой аудитория получает возможность задать вопрос и прокомментировать выступления спикеров. До и после дебатов проводится голосование аудитории по предложенной теме, которое позволяет оценить, насколько убедительными были аргументы той или иной стороны во время дебатов.

Быть спикерами приглашаются ведущие украинские и международные эксперты, политики, представители бизнеса и общественных организаций.

Детальнее о проекте на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org