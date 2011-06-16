Сегодня под Киевом разобьют военный лагерь XV ст.

В Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области) сегодня разобьют военный лагерь XV ст.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, для участия в международном фестивале «Рыцарство XV века – Штурм крепости» приедут 300 представителей клубов исторической реконструкции из Украины, России, Молдовы, Беларуси и стран Балтии.

«Парк Киевская Русь» приглашает принять участие в увлекательном действе к открытию фестиваля. Гости, которые сегодня придут в Парк, увидят, как воссоздается история Западной Европы, ощутят культуру и атмосферу Средневековья. Они увидят, как разбивается военный лагерь XV ст., воспроизводится аутентичный быт. В Парке состоятся средневековые военные учения, рыцари будут отрабатывать ведение боя – тактику наступления, обороны, штурма и защиты крепости, взаимодействие стрелков и пехоты, кавалерийскую атаку. А также - уникальные учения по стрельбе из средневековой метательной артиллерии – требуше и катапульты», - сообщил президент «Парка Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в 13.00 в «Парке Киевская Русь» состоится открытие фестиваля «Рыцарство XV века – Штурм крепости».

Фестиваль продлится 18 - 19 июня.

В рамках фестиваля - конные поединки, массовые битвы, мастер-классы по средневековым танцам, огненное шоу «Магия огненных мечей», танцевальные выступления этноколлективов, дневная и ночная битва – Меле от клубов исторической реконструкции, а также штурм крепости XV века с использованием катапульты, требуше, тарана. Реконструкторы продемонстрируют военную тактику во время осады замка.

Гости Парка смогут научиться гончарному и кузнечному ремеслам, прогуляться по ярмарке мастеров, покататься на конях, пообщаться с Нестором Летописцем и Волхвицей Родой.