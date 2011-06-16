Под Киевом горел логистический комплекс: погиб человек

Вчера в 15.55 в селе Перемога Броварского района Киевской области в логистическом комплексе (владелец ООО «Евробетон»), из-за нарушения правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ возник пожар.

В результате пожара один человек погиб и еще один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба МЧС.

Огнем уничтожена кровля и стены здания на площади до 27 тыс. квадратных метров.

В 18.36 пожара был ликвидирован.