Под Киевом горел логистический комплекс: погиб человек
09:13, 16 июня 2011Общество
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Еще один - в больнице
Вчера в 15.55 в селе Перемога Броварского района Киевской области в логистическом комплексе (владелец ООО «Евробетон»), из-за нарушения правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ возник пожар.
В результате пожара один человек погиб и еще один человек в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу, сообщает пресс-служба МЧС.
Огнем уничтожена кровля и стены здания на площади до 27 тыс. квадратных метров.
В 18.36 пожара был ликвидирован.
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