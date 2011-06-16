«Артек» празднует 86-летие

Сегодня Международный детский центр «Артек» празднует свое 86-летие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Артека», день начнется утренними линейками во всех детских лагерях, где под звуки артековского гимна торжественно поднимут флаг «Артека». Гостями праздничных линеек станут ветераны МДЦ.

Поздравительные открытки и плакаты, сделанные своими руками, дети вручат вожатым, ветеранам «Артека» и сотрудникам служб и подразделений лагеря.

В бухте «Артека» пройдут этапы международной парусной регаты крейсерских яхт «Морской корпус – города-герои». Празднованию дня рождения «Артека» посвящены старты малой олимпийской гонки.

Жители лагеря «Янтарный» услышат радиопрограмму, подготовленную отрядом журналистов Детского радио. Лагерь «Лазурный» проведет конкурс каменных замков, а в комплексе лагерей «Прибрежный» отпразднуют «День сладкоежки».

В честь своего дня рождения «Артек» подготовил игровую программу «Площадь развлечений» для участников Всеукраинской спартакиады детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя».

Сегодня вечером на костровой лагеря «Лесной», где соберется весь «Артек», с танцевальными композициями выступят команды лагерей «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Кипарисный», «Речной», «Озерный» и «Янтарный». Праздник будет проходить в виде хореографического соревнования лагерей «Артека». В составе жюри – хореографы Дмитрий ДИКУСАР и Алена ШОПТЕНКО, генеральный директор «Артека» Елена ПОДДУБНАЯ, певица Руслана ЛЫЖИЧКО, актриса Валентина РУБЦОВА.

Завершением праздничного дня станет концерт звезд и выступление детских творческих коллективов.