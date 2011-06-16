Идея санационного банка приняла форму законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект №8586 о создании санационного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято народными депутатами на заседании комитета.

Как отметил председатель комитета Виталий ХОМУТЫННИК, ко второму чтению предлагается определить проблемные вопросы законопроекта и урегулировать их совместно с Национальным банком Украины (НБУ).

Основными нерешенными вопросами в подготовке законопроекта остаются решения о форме банка – частный или государственный.

Напомним, в законопроекте предусматривается создание частного банка. В то же время авторы документа не видят проблемы в определении его формы. «Название «частное» не несет смысловой нагрузки, что это частный банк. Абсолютно без каких-либо предостережений можно заменить на «государственный». Потому что основная проблема была в том, что, к сожалению, ни правительство, ни Национальный банк не принимали участия в подготовке данного законопроекта. Если бы это был совместный законопроект, то к нему бы возникало меньше вопросов», - отметил один из авторов законопроекта, народный депутат Юрий КАРАКАЙ.

Также, по его словам, принятие данного законопроекта не будет требовать принятия дополнительных законодательных актов.

По мнению народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА, данный банк не должен создаваться за счет средств НБУ, более того, такая организация не должна быть банком. Также, отмечает депутат, в законопроекте необходимо четко прописать все функции такой организации.

Представитель НБУ во время заседания профильного комитета отметил, что в целом Нацбанк поддерживает идею создания санационного банка.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Юрий КАРАКАЙ и Владимир НАКОНЕЧНЫЙ (оба - Партия регионов) предлагают создать ЧАО "Украинский санационный банк" за счет средств Национального банка Украины.

Соответствующий законопроект (регистр. № 8586) размещен на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в документе, "санационный банк - это банк со специальным статусом, который действует на основании лицензии, выдаваемой Национальным банком Украины". Формирование уставного капитала санационного банка будет осуществляться за счет доходов НБУ и ценных бумаг, эмитентом которых является Нацбанк.

В соответствии с текстом законопроекта, основной функцией санационного банка является "работа с проблемными активами банков, как тех, которые осуществляют свою деятельность в общем режиме, так и тех, в которых назначена временная администрация, или находящихся в процедуре ликвидации, и удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов".

В частности, с целью выполнения своих функций санационный банк может приобретать в собственность проблемные активы или обязательства банков; получать выполнения обязательств по приобретенным активам; отчуждать приобретенные активы и обязательства; проводить аукционы по продаже активов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на 1 мая 2011 г. сумма негативно классифицированных активов банков составила 177,148 млрд. грн., или 14,8% от общего объема активов банковской системы.