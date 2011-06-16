Условия выпуска облигаций внешнего госзайма

Кабинет министров Украины (постановление от 15 июня т.г. №631) утвердил условия выпуска облигаций внешнего государственного займа 2011 года. Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, облигации внешнего займа выпускаются общим объемом на сумму 1 млрд. 250 млн. долларов США. Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долларов США и/или большую сумму, которая является целым числом, кратным 1 тыс. долларов США. На облигации начисляется доход по ставке 6,25% годовых.

Процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 17 июня и 17 декабря, начиная с 17 декабря 2011 г. Погашение облигаций осуществляется 17 июня 2016 г.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных Законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций определяются проспектом эмиссии.

Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций согласно утвержденным этим постановлением условиям. Кроме того, поручено во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать средства для погашения и обслуживания облигаций.