В центре Ровно стоит запах тухлой рыбы

На берегах реки Устя, которая протекает через центральную часть города Ровно, и в ее воде зафиксирована массовая гибель рыбы.

Неприятный запах от погибшей рыбы и ее тушки жители Ровно фиксируют уже несколько дней, в частности, в районе улицы Набережной.

Как передает корреспондент УНИАН, прохожие и рыбаки выдвигают несколько вероятных версий о причинах произошедшего. Одна из наиболее распространенных - попадание в воду химических веществ или нечистот из канализационных сетей. В то же время, специалисты склонны говорить, что массовая гибель рыбы произошла в результате резких перепадов температуры воздуха, перенасыщения воды органическими веществами и нехваткой кислорода. В чем обе стороны единодушны, так это в том, что потреблять в еду такую рыбу нельзя.

С целью выяснения причин гибели рыбы в городе создана комиссия, в которую вошли представители ветеринарной медицины, госрыбинспекции и экологической инспекции. Окончательные результаты анализа ситуации будут сделаны позже.

Специалисты склоняются к мнению, что массовая гибель рыбы произошла из-за резкого снижения кислорода в реке Устя, что в свою очередь произошло из-за чрезмерного количества водорослей, заилености ее русла и плохого природного очищения воды.

Свою обеспокоенность ситуацией выражают политические и общественные организации города. Их возмущает бездеятельность местных властей, которые якобы не принимают мер, чтобы своевременно убрать погибшую рыбу, ведь кто-то может ее употребить в пищу или сдавать на рынки.

В частности, городская организация ВО «Свобода» обратилась к прокурору города, в государственную экологическую инспекцию, госуправление охраны окружающей природной среды в области, Ровенскую межрайонную природоохранную прокуратуру с требованием объективного расследования факта массовой гибели рыбы и наказания местных чиновников из-за их бездеятельности.