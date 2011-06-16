В Украине начались учения по территориальной обороне

15 июня в Украине под общим руководством начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Григория ПЕДЧЕНКО начались трехдневные учения по территориальной обороне “Содействие – 2011”, в которых принимают участие представители областных государственных администраций, Вооруженных Сил и других воинских формирований Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны.

Цель учений – проверить степень подготовленности и слаженности штаба зоны территориальной обороны Тернопольской области, его возможности обеспечить во взаимодействии с другими воинскими формированиями и правоохранительными органами планирование и ведение территориальной обороны в определенной зоне с использованием опыта стран мира.

В частности, в Западном оперативном командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины к учениям в зоне ответственности привлечены около 650 лиц руководящего состава.

Как объяснил руководитель учений, командующий Западного оперативного командования генерал-майор Юрий ДУМАНСКИЙ, во время этого важного для обороноспособности государства мероприятия будут отрабатываться вопросы организации и взаимодействия всех ветвей государственных органов власти и подразделов силовых структур.

Легенда учений построена на обстановке, которая отвечает современным мировым и внутригосударственным вызовам. Это, в первую очередь, даст возможность каждому руководителю показать свои знания, проявить умения и мастерство. А характерной чертой нынешнего мероприятия является то, что вводные будут поступать не из центра, а, напротив, из районов, что заставит штаб зоны территориальной обороны собирать, анализировать обстановку и принимать соответствующие решения.

Например, уже в начале первого дня учений только из Волынского областного военного комиссариата, где работает соответствующая оперативная группа, в центр боевого управления поступило более полусотни сообщений относительно осложнения ситуации. Обрабатывая информацию, участники мероприятия готовят предложения и решения для всех подразделов территориальной обороны.

Учения по территориальной обороне “Содействие – 2011” проходят достаточно динамически, обстановка постоянно наращивается и усложняется. Должностные лица, которые работают в 9 областях Западной Украины в условиях, приближенных к боевым, получают значительный управленческий опыт.

Все мероприятия проходят на базе углубленных пунктов управления Тернопольской областной государственной администрации и Тернопольского облвоенкомата.

На Буковине командно-штабные учения по территориальной обороне проводится на базе 300-го отдельного механизированного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины.

На полигоне “Прибан” с приписным личным составом будут проведены занятия по тактической, огневой, специальной подготовке и вождению техники. В конце мероприятия военнослужащие будут сдавать зачеты по основным предметам боевой подготовки. Также во время учений изучается состояние дел по организации взаимодействия между комплектующими военными комиссариатами и войсковой частью.

В Черниговской области учения по территориальной обороне “Содействие – 2011” началось в управлении Территориального управления “Север”.