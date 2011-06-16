Губернатор: планируем тысячу ОСМД к концу года

Полтавская область до конца года планирует втрое увеличить количество объединения совладельцев многоэтажных домов - до 1000 ОСМД

Об этом на сессии Полтавского облсовета заявил глава Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, правительство и руководство области делают все возможное, чтобы увеличить количество ОСМД.

«Это - правительственная программа, чтобы сами жители занимались своими придомовой территорией и приусадебными помещениями. Задача - очень амбициозная, ее трудно выполнить, но этим путем нужно идти», - отметил А.УДОВИЧЕНКО.

Он также сказал, что пока в Полтавской области насчитывается 335 ОСМД.