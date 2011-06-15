Верховная Рада выпустила на волю 10 тысяч заключенных

11:57, 15 июня 2011
Общество
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Приняли закон "Об амнистии"

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "Об амнистии".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 294 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за преднамеренные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими.

В частности, предусматривается освободить лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу этого закона; лиц, не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу этого закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста; лиц, которые на день вступления в силу этого закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями и пр.

Под амнистию подпадают также мужчины и женщины, которые на день вступления в силу этого закона достигли, соответственно, 60-летнего и 55-летнего возраста; ветераны войны (участники боевых действий, инвалиды войны и участники войны, которые подпадают под действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты») и пр.

Также предусмотрено освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за преднамеренные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет, если на день вступления в силу этого закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного во время отбывания наказания. Такое лицо вызывается на судебное заседание и может давать объяснения. Неявка этого лица не останавливает рассмотрения дела.

Как сообщает газета "Сегодня", по подсчетам авторов принятого закона, на волю выйдет около 10 тысяч заключенных.

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