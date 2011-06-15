В Симферополе водитель избил инспектора ГАИ

Водитель легкового автомобиля в центре Симферополя ударил в лицо инспектора ГАИ, который требовал у него объехать место, где проходили ремонтные работы.

Инцидент произошел на улице Горького 14 июня, сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Крыма.

«С проспекта Кирова на улицу Горького свернул автомобиль «Ауди А8» с транзитными номерными знаками. Так как в этом месте работала дорожная техника и, кроме того, установлен знак «Движение запрещено», то инспектор остановил автомобиль и попросил водителя объехать участок по другой улице. Однако 24-летний мужчина повел себя агрессивно, стал угрожать и хамить работнику ГАИ, требуя не препятствовать дальнейшему проезду», - говорится в пресс-релизе.

Инспектор попросил у водителя документы, но тот отказался предъявить их.

«Когда работник ГАИ попытался проверить автомобиль по базе данных ГАИ, водитель стал мешать выполнять служебные обязанности и ударил его кулаком в лицо», - сообщили в пресс-службе.

Инспектор задержал нарушителя и вызвал на место происшествия помощь.

При проверке личности водителя выяснилось, что автомобиль «Ауди» на учете не состоит, а сам мужчина в августе 2010 года лишен прав управления транспортными средствами.

Работник ГАИ получил сотрясение головного мозга и госпитализирован в больницу имени Семашко.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Автомобиль «Ауди А-8» доставлен на штрафплощадку.