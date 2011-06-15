Пенсионный фонд подвел итоги работы

По оперативным данным, в январе-мае 2011 года в Пенсионный фонд (ПФ) поступило 79,884 млрд. грн. При этом собственные доходы составили 53,206 млрд. грн., что на 22,3%, или на 9,711 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ПФ, размещенном на официальном сайте фонда, по итогам совещания, посвященного подведению итогов деятельности в январе-мае т.г.

План поступлений собственных показателей перевыполнен на 2,9%, отмечается в сообщении.

Из госбюджета на финансирование пенсионных программ поступило 26,622 млрд. грн., что на 4,552 млрд. грн. меньше, чем за аналогичный период в 2010 году.

Общая сумма расходов на пенсионные выплаты и другие плановые расходы составила 86,7 млрд. грн., что на 10,469 млрд. грн. больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Численность пенсионеров, которые получают выплаты через банки, на 1 июня, по оперативным данным, составила 6,474 млн. чел., то есть 47% общей численности пенсионеров.

Общая сумма пенсионных выплат через текущие счета в банках в январе-мае т.г. составила 44,037 млрд. грн., что на 7,3 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.

В январе-мае 2011 года ПФ назначил пенсии более 314 тыс. гражданам.

Согласно закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», назначены пенсии 9,6 тыс. военнослужащим.

Свыше 324 тыс. чел. проведен пересчет пенсий с учетом стажа и зарплаты после назначения/предварительного пересчета пенсий.

За 5 месяцев установлено 17,4 тыс. пенсий за особые заслуги в соответствии с законом “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

С 1 марта 2011 года более 3,5 млн. пенсионерам повышены размеры пенсий.