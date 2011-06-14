В Польше за взятку пограничнику осужден гражданин Украины

В Польше к одному году заключения условно с испытательным сроком два года приговорен гражданин Украины, который пытался дать взятку польскому пограничнику.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Надбужанского отдела Польской пограничной службы Дариуш СЕНИЦКИЙ

По его словам, пограничники задержали 58-летнего украинца на минувшей неделе в пункте пропуска на границе Украины с Польшей «Хребенне - Рава-Русская».

После решения суда его отправили в Украину, отметил Д.СЕНИЦКИЙ.

По данным польских пограничников, украинец, который задекларировал другую цель поездки, чем предусматривала выданная виза, пытался дать 200 евро взятки за то, чтобы его все же пропустили через границу.

Д.СЕНИЦКИЙ сказал, что суд также обязал гражданина Украины уплатить штраф в размере около 250 евро.

Пресс-секретарь заметил, что украинец в случае правомерного получения визы может посещать как Польшу, так и другие государства Шенгенской зоны, поскольку его данные не были внесены в базу лиц, которым запрещен въезд.

Он также отметил, что пограничнику, который взял взятку, угрожает автоматическое увольнение со службы без права на пенсию и уголовная ответственность.