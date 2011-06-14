Началась активная фаза учений "Си Бриз-2011"

Сегодня многонациональный штаб учений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Военно-морских сил США “Си Бриз-2011” с приглашением представителей флотов других стран начал реализацию активной фазы учений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, по словам начальника многонационального штаба учений от ВМС Украины капитана 1-го ранга Игоря ТЕРЁХИНА, на протяжении этого этапа береговой, морской и авиационный компоненты будут работать непосредственно по легендой учений, выполняя конкретные задачи для результативного осуществления запланированной антипиратской операции.

Начнется активная фаза выходом кораблей из порта Одесса и учениями по противоминной обороне. Далее десантные корабли выполнят высадку личного состава на необорудованное побережье с целью нейтрализации условной пиратской базы. Основные же силы отработают действия в море – пересадку военнослужащих, обмен информацией, грузами, организацию перелетов авиации с одного корабля на другой и пр.

«На предыдущем этапе мы проводили боевое согласование международных сил, – сообщил И.ТЕРЁХИН. – Военнослужащие разных стран познакомились друг с другом, провели тренировки по связи, борьбе за живучесть кораблей, организации действий в море, боевые стрельбы и пр. Штаб осуществлял общее руководство и контроль эффективности этого процесса».

По словам офицера, все действия сил проходят по предварительно разработанному плану, который призван максимально способствовать обмену опытом между военнослужащими разных стран и достижению наиболее эффективного уровня совместимых действий в ходе международных операций.

«Элемент неожиданности вносит именно жизнь, а персоналу штаба на данное время удается успешно решать, как плановые, так и внеплановые задачи», – подчеркнул он.